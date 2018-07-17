إيران تعلن نقل أول وفود الحج غدا إلى الأراضى السعودية

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي اليوم، الثلاثاء أن أول طائرة تقل حجاجا إيرانيين ستتوجه غدا الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا عن محمدى قوله إن 270 زائرا إيرانيا سيتوجهون صباح غد من مطار الإمام الخمينى الدولى إلى المدينة المنورة.

وقال محمدي، أن 86 الف حاج ايراني ضمن 583 قافلة سيفدون الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج خلال العام الجاري إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والإغاثية.

وأوضح المسئول الإيرانى أن 30 ألف تأشيرة دخول قد أصدرت بالفعل فيما سيتم إصدار التأشيرات الأخرى تدريجيا.

وشارك أكثر من 85 ألف حاج إيرانى فى موسم الحج العام الماضى، بعد أن امتنعت السلطات الإيرانية عن إرسال وفود عام 2016 .