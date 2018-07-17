video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعلن نقل أول وفود الحج غدا إلى الأراضى السعودية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:43 م
إيران تعلن نقل أول وفود الحج غدا إلى الأراضى السعودية الحج - أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي اليوم، الثلاثاء أن أول طائرة تقل حجاجا إيرانيين ستتوجه غدا الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية.

 

ونقلت وكالة أنباء إيرنا عن محمدى قوله إن 270 زائرا إيرانيا سيتوجهون صباح غد من مطار الإمام الخمينى الدولى إلى المدينة المنورة.

 

وقال محمدي، أن 86 الف حاج ايراني ضمن 583 قافلة سيفدون الى الديار المقدسة لاداء مناسك الحج خلال العام الجاري إلى جانب عدد من الكوادر الطبية والإغاثية.

 

وأوضح المسئول الإيرانى أن 30 ألف تأشيرة دخول قد أصدرت بالفعل فيما سيتم إصدار التأشيرات الأخرى تدريجيا.

 

وشارك أكثر من 85 ألف حاج إيرانى فى موسم الحج العام الماضى، بعد أن امتنعت السلطات الإيرانية عن إرسال وفود عام 2016 .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى إيران "الحج فتنة".. كلاكيت للمرة الـ30.. طهران تطلق دعوات مبكرة لـ"تسييس المناسك".. خامنئى يحرّض على التظاهر فى مكة.. المؤامرة على السعودية بدأت بمخطط تفجير 1986.. وشغب الحجاج الإيرانيين عرض مستمر

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

السعودية

الحج

اخبار العالم

حجاج ايران




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة