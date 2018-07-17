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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:12 م
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إصابة مهندس وزوجته فى حادث اصطدام مقطورة بكوبرى مشاة بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:09 م
إصابة مهندس وزوجته فى حادث اصطدام مقطورة بكوبرى مشاة بالإسكندرية تصادم سيارات - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيب مهندس وزوجته فى حادث تصام، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الحرية - دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "س م ب" مصر "س أ ل" مصر "نقل بمقطورة - محملة بكونتينر "قيادة ال ع ال" 30 سنة سائق مقيم منطقة الهانوفيل - دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالطريق المشار إليه اصطدم الكونتنر بكوبرى المشاة بمنطقة مصطفى كامل.

 

مما أدى لسقوط الكونتنر على مقدمة السيارة "س ع ع" مصر قيادة "م م ق" 57 سنة مهندس، مقيم منطقة غبريال - دائرة قسم ثان الرمل، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة وزوجته "ت ف م" 49 سنة مهندسة مقيمه بذات العنوان بإشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج "حالتهم مُستقره"

 

حدثت تلفيات بالكوبرى والسيارة الثانية، وتم إزالة أثار الحادث ورفع الكونتنر وتسيير حركة المرور، تم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى، كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

 

وتحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.


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