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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 12:34 م
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إسرائيل تمنع إدخال الوقود وغاز الطهى لقطاع غزة

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 10:45 ص
إسرائيل تمنع إدخال الوقود وغاز الطهى لقطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلى منع إدخال الوقود وغاز الطهى إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن وزير الأمن الإسرائيلى افيجدور ليبرمان أوعز إلى الجيش الاسرائيلى بمنع ادخال الوقود وغاز الطهى لغزة والسماح بنقل الأدوية فقط عبر معبر كرم ابو سالم.

وأضافت الإذاعة " أن هذا القرار يأتى فى إطار تشديد الإجراءات التى تتخذها اسرائيل ضد حركة حماس فى غزة على خلفية استمرار اطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات من غزة باتجاه إسرائيل".

كان رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قرر الأسبوع الماضى إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام ادخال البضائع لغزة للسبب ذاته.

 


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