video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 12 حالة بناء على الأراضى الزراعية ورفع 7 أطنان قمامة بالقليوبية

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 03:09 م
إزالة 12 حالة بناء على الأراضى الزراعية ورفع 7 أطنان قمامة بالقليوبية إزالة تعديات على الأراضى الزراعية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شن ضباط أمن القليوبية تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم لظاهرة البناء والتعدى على الرقعة الزراعية، والتعدى على نهر النيل وأملاك الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لـ 12 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية، كما تم التأكد من عدم وجود مخالفات بالرى والصرف وحماية النيل بالمحافظة والسكة الحديد، والطرق والكبارى، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية.

كما شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 قضية، تنوعت ما بين 52 إزالة فورية، و35 محضر اشغال طرق، و22 محضر نظافة وبيئة، و18 محضر لبائعين متجولين، و21 محاضر لفرش شاي، و36 محضر وصلات كهربائية، و35 محضر لإعلانات مخالفة، و4 تنده، و3 محاضر بيئية.

كما تم رفع وإزالة 7 أطنان قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1701 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية

التعدى على الاراضى الزراعية

ضباط مديرية امن القليوبية

ازالة قمامة

مدير امن القليوبية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

"التعليم" لطلاب الثانوية العامة: من يثبت أحقيته فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

شباب قطر ضد التطبيع: ظهور سفيرنا لدى غزة بتليفزيون إسرائيل إساءة للفلسطينيين

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

إشادة واسعة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.. المجلس الأعلى: القانون متوازن وأعطى للمهنة ضمانات.. و"الوطنية للصحافة": يأتى بفلسفة متطورة لإدارة المؤسسات القومية.. و"الصحفيين": تم تعديل 11 مادة كان عليها ملاحظات

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

العصابة "الإخوانية الأردوغانية" تسعى لإعادة مشروع "الإرهابية" فى المنطقة العربية.. عضو بالبحوث الإسلامية: الجماعة تتوهم الخلافة الإسلامية فى تركيا.. برلمانى: انتهازيون يبررون ديكتاتورية رجب أردوغان ويسيئون لمصر

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

5 رسائل لجماهير الأهلى قبل الظهور الأفريقى أمام بطل بتسوانا

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

متخليش الشمس تعلم عليكى.. وصفات منزلية لعلاج إسمرار اليدين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة