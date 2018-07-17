إزالة 12 حالة بناء على الأراضى الزراعية ورفع 7 أطنان قمامة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شن ضباط أمن القليوبية تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم لظاهرة البناء والتعدى على الرقعة الزراعية، والتعدى على نهر النيل وأملاك الدولة، وتنفيذ الأحكام القضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لـ 12 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضى الزراعية، كما تم التأكد من عدم وجود مخالفات بالرى والصرف وحماية النيل بالمحافظة والسكة الحديد، والطرق والكبارى، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الداخلية.

كما شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى، والعمل على سيولة حركة المرور وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 226 قضية، تنوعت ما بين 52 إزالة فورية، و35 محضر اشغال طرق، و22 محضر نظافة وبيئة، و18 محضر لبائعين متجولين، و21 محاضر لفرش شاي، و36 محضر وصلات كهربائية، و35 محضر لإعلانات مخالفة، و4 تنده، و3 محاضر بيئية.

كما تم رفع وإزالة 7 أطنان قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.