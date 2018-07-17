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الثلاثاء، 17 يوليه 2018 08:26 م
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إزالة سور على كورنيش بورسعيد مخالف للقانون

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 07:09 م
إزالة سور على كورنيش بورسعيد مخالف للقانون جانب من الازالة
بورسعيد – محمد فرج
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أزالت الأجهزة التنفيذية سورا على كورنيش بورسعيد، تم بناؤه بالمخالفة للقانون، والذى أقامته إحدى الكافتيريات بصورة صارخة يشوه الوجه الحضارى والجمالى للشاطئ .

من جانبه أصدر المحافظ، توجيهاته بإزالة كافة أشكال التعديات على الشاطئ والكورنيش وعدم السماح بإقامة أية تجمعات عشوائية حرصا على المظهر الحضارى وبالفعل قام اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظ بالإشراف على تنفيذ الإزالة.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال تصريحات صحفية إن مشروع تطوير شاطئ بورسعيد يهدف فى المقام الأول إلى مساعدة الشباب لتوفير فرص عمل لهم وتغيير ثقافة العمل من خلال جعل الشاب يعتمد على نفسه ويجتهد للحفاظ على مشروعة .

وأضاف المحافظ أن نجاح تطوير الشاطئ يرجع لشبابنا الذى نثق فيه كثيرا، مشيرا أن جميع المشروعات القادمة سوف تستهدف فى المقام الأول الشباب.

 


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ازالة سور على كورنيش بورسعيد مخالف للقانون




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