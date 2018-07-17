إحالة 79 من العاملين بالمحلة الكبرى للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن

الغربية - محمد طارق

أحال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، 79 من العاملين بالوحدات الصحية والمحلية للتحقيق منهم 65 طبيبا لتركهم العمل بدون إذن قانونى.

جاء ذلك أثناء التفتيش والمرور المفاجئ الذى قام به رئيس المدينة وبرفقته إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة على مستشفى حميات المحلة، ورمد المحلة، والوحدة الصحية بقرية محلة أبو على، كما تم التفتيش على مكتب تموين محلة أبو على والذى تبين أنه مغلق أثناء وقت العمل الرسمى.

وقرر رئيس المدينة إحالة جميع العاملين بهم للتحقيق، حرصا منه على انتظام سير العمل هناك وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.