إحالة سائق قتل خادمة أجنبية بسبب مطالبتها له بالزواج لمحكمة الجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، سائق إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بقتل خادمة تحمل جنسية دولة أجنبية، بسبب خلافات بينهم ومطالبتها المستمرة له بالزواج منها، بعد إقامته علاقة غير شرعية معها.

واعترف المتهم فى التحقيقات، بأنه قتل المجنى عليها بسبب خلافات بينهم ومطالبتها المستمرة له بالزواج منها، بعد اعتقادهم إقامة علاقة جنسية، وتهديدها له بفضحه، وأنه سدد لها طعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة وأصابها بجرح قطعي فى اليد، وهو ما أكدته مناظرة النيابة للجثمان، وأنه عقب قتلها شرع فى حرق جثتها، إلا أن مرور عدد من السيارات بالقرب من موقع الجريمة حال دون ذلك.

وقررت النيابة إجراء معاينة تصويرية للجريمة بصحبة المتهم، غدا الثلاثاء، وما زالت التحقيقات مستمرة، ولم يصدر قرار بشأن المتهم بعد.

أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة بمنطقة نائية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال معاينة رجال المباحث أن المجنى عليها خادمة تحمل جنسية دولة أجنبية، تعمل لدى لواء شرطة سابق، مصابة بطعنة نافذة أنهت حياتها فى الحال.

وكشفت التحريات الجنائية، أن المجنى عليها كانت تربط بينها وبين سائق المخدوم علاقة عاطفية، وأن الشبهات تدور حول ارتكابه الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجنى عليها، لرغبتها فى الزواج منه.