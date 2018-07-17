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إحالة حارس عقار و4 آخرين للجنايات لقتل شخص بغرض سرقته بمدينة نصر

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:15 م
إحالة حارس عقار و4 آخرين للجنايات لقتل شخص بغرض سرقته بمدينة نصر قتل- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تلقى رجال مباحث قسم مدينة نصر أول، بلاغا بوجود جثة شخص بالعقار 6 شارع صقلية دائرة القسم، وبانتقال ضباط مباحث القسم تم التقابل مع "هاجر م ى"، وأقرت بأنها حال تواجدها وزوجها "حماد م ح" تناهى إلى سمعهما طرق على باب الشقة، ولدى قيام زوجها بفتح الباب شاهدوا ثلاثة أشخاص "غير معلومين لديهم" كان بحوزة أحدهم سلاح أبيض، وقاموا بدفع الضحية  داخل الشقة والتعدى عليه بالضرب بالأيدى؛ وتوثيق يديه باستخدام كيس بلاستيكى؛ وخنقه بآخر، ونتج عن ذلك وفاته.

 

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بسرقة 5 هواتف محمولة، ولاذوا بالفرار، وبإجراء المناظرة وجدت جثة الضحية مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة موثقة اليدين بكيس بلاستيكى يرتدى ملابسة كاملة وبه إصابات عبارة عن كدمة بالوجه.

 

ومن خلال التحريات أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الوقعة "فاروق ح ع" 32 سنة، حارس العقار محل البلاغ، والمحكوم عليه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 2046 / 2011 جنح مركز طامية – الفيوم "تبديد"، وأنه كان يعمل بذات العقار لمدة ثلاث أسابيع، وتم طرده منذ أسبوع لسوء سلوكه، وأنه كان بصحبة أربعة أشخاص آخرين فى وقت معاصر للواقعة.

 

وتم إعداد الأكمنة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع كلا من زوج شقيقته "محمود ع ع" 32 سنة و"محمود س ع" 26 سنة، لا يعمل، و"حمادة ع م" ٢٧ سنة وشهرته "حمادة منص

 

 

 


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