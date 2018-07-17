video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الشرقية يعيد طالبة بلبيس المختفية عن منزلها لمدة 8 أيام لسوء معاملتها

الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:37 ص
أمن الشرقية يعيد طالبة بلبيس المختفية عن منزلها لمدة 8 أيام لسوء معاملتها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

أعادت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، الفتاة المختفية عن منزلها منذ 8 أيام، وتبين أنها كانت برفقة مدرسة، وأنها تركت المنزل بسبب مرورها بحالة سيئة لسوء معاملتها، وتم إخطار نيابة بلبيس بالواقعة، لمباشرة التحقيق برئاسة محمد لاشين رئيس النيابة،وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من "محمود محمد سليم" مقيم بندر بلبيس،عن غياب نجلته "تسنيم" 17 سنة عن المنزل، أثناء خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات من سوبر ماركت على بعد أمتار من المنزل، ولم تعد وتحرر عن الواقعة رقم 6194 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتبين أن الفتاة متغيبة عن المنزل منذ 8 أيام.

 

وتوصلت تحريات الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث مركز بلبيس، برئاسة اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، عن قيام الفتاة بترك منزل أسرتها وذهبت إلى سيدة بالمنطقة.

 

وبسؤال الفتاة فى المحضر أقرت أنها تركت المنزل برغبتها بسبب سوء معاملتها، وخاصة من شقيقتها الكبرى المقيمة معهم بالمنزل، وأنها لجاءت إلى سيدة تدعى"ابتهال محمد عطية" مدرسة، وأقامت معها بالمنزل مدة 8 أيام، وأن المدرسة سيدة فاضلة كانت تعاملها بحسن.

 

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة وهددت بالانتحار، بسبب سوء معاملة بعض أفرد أسرتها لها، فيما توجهت أسرة الفتاة لمركز شرطة بلبيس لاستلامها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يقتل صديقه خنقا ويتخلص من جثته فى البحر لسرقة 2000 جنيه بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

تسنيم محمد

مركز شرطة بلبيس

اختفاء




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة