أمن الشرقية يعيد طالبة بلبيس المختفية عن منزلها لمدة 8 أيام لسوء معاملتها

الشرقية - فتحية الديب

أعادت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، الفتاة المختفية عن منزلها منذ 8 أيام، وتبين أنها كانت برفقة مدرسة، وأنها تركت المنزل بسبب مرورها بحالة سيئة لسوء معاملتها، وتم إخطار نيابة بلبيس بالواقعة، لمباشرة التحقيق برئاسة محمد لاشين رئيس النيابة،وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد من "محمود محمد سليم" مقيم بندر بلبيس،عن غياب نجلته "تسنيم" 17 سنة عن المنزل، أثناء خروجها من المنزل لشراء بعض المستلزمات من سوبر ماركت على بعد أمتار من المنزل، ولم تعد وتحرر عن الواقعة رقم 6194 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتبين أن الفتاة متغيبة عن المنزل منذ 8 أيام.

وتوصلت تحريات الرائد نبيل غيث، رئيس مباحث مركز بلبيس، برئاسة اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، عن قيام الفتاة بترك منزل أسرتها وذهبت إلى سيدة بالمنطقة.

وبسؤال الفتاة فى المحضر أقرت أنها تركت المنزل برغبتها بسبب سوء معاملتها، وخاصة من شقيقتها الكبرى المقيمة معهم بالمنزل، وأنها لجاءت إلى سيدة تدعى"ابتهال محمد عطية" مدرسة، وأقامت معها بالمنزل مدة 8 أيام، وأن المدرسة سيدة فاضلة كانت تعاملها بحسن.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة وهددت بالانتحار، بسبب سوء معاملة بعض أفرد أسرتها لها، فيما توجهت أسرة الفتاة لمركز شرطة بلبيس لاستلامها.