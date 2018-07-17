أفغانستان ترفض إجراء محادثات سلام مباشرة بين طالبان والولايات المتحدة

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رفض مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء تقارير إخبارية عن انتظار حركة طالبان عرضا رسميا من الولايات المتحدة بشأن احتمالية إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والحركة.

ونقلت (قناة طلوع) الإخبارية الأفغانية عن أوميد ميسم نائب المتحدث باسم الرئيس التنفيذى الأفغانى قوله "لن تجرى مفاوضات السلام إلا تحت قيادة الحكومة الأفغانية، ولكن يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تلعب دورا فى هذا الصدد".

فى غضون ذلك، قال قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامى "إن مسئولى الولايات المتحدة تشاوروا معه بشأن احتمالات إجراء محادثات مع طالبان لإنهاء الحرب المستعرة منذ 17 عاما".

ورد حكمتيار بمطالبة مسئولى الولايات المتحدث بحث الحركة على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية حيث إن ذلك يُعد خطوة للمضى قدما نحو حل الأزمة الحالية فى البلاد.

يأتى ذلك بعد أسبوع من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون وسط وجنوب آسيا، أليس ويلز ولقائها مع حكمتيار فى العاصمة الأفغانية كابول وتشاورها حول سلسة من القضايا من بينها آفاق إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وحركة طالبان.

لكن المتحدث باسم مكتب طالبان فى قطر قال: "إن الحركة لم تتواصل مع أى مسئولين أمريكيين، لكن فى حال حدث ذلك، فإنهم يرحبون بتلك الخطوة".

يذكر أن مسلحى طالبان قد أعلنوا فى وقت سابق /الثلاثاء/ أنهم ينتظرون الحصول على عرض رسمى من الولايات المتحدة بشأن إجراء محادثات مباشرة لإيجاد حل حول النزاع المستمر بأفغانستان.

وقالت طالبان: "نريد إزالة أسماء قادتنا من قائمة عقوبات الأمم المتحدة كإجراء لبناء الثقة قبل المحادثات".