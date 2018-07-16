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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:51 م
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250 مواطنا يتهمون شركة سياحة بالنصب عليهم فى 700 ألف جنيه

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:07 م
250 مواطنا يتهمون شركة سياحة بالنصب عليهم فى 700 ألف جنيه أرشيفية
كتب كريم صبحى - محمود أحمد عطا
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أمرت نيابة النزهة بضبط وإحضار صاحب شركة سياحة، لاتهامه بالنصب على المواطنين فى 700 ألف جنيه دفعوها لحجز رحلة إلى مدينة طابا.

البداية بتلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من 250 مواطنا، أفادوا فيه بتعرضهم للنصب على يد شركة سياحة، نشرت إعلانا عن برامج رحلات إلى أحد الفنادق بمدينة طابا لمدة 5 أيام بالطيران قيمة الرحلة 2500 جنيه، ودفعوا قيمة الرحلة بالكامل ولكنهم عندما حضروا إلى مقر الشركة بمنطقة النزهة وجدوا المقر مغلقا والأشخاص المسئولين عن الرحلات هواتفهم مغلقة لتأمر النيابة بضبط وإحضار صاحب الشركة.

قال أمير الفونس أحد المتضررين "بدأت القصة عندما أعلنت الشركة عن قيام رحلة لفندق بطابا بالطيران بواقع 23 فوجا، وأن العرض خاص ولفترة محدودة وتلقت الشركة مجموعة كبير من المواطنين والعرض بمبلغ 2500 جنيه فى 5 أيام وتم تحرير إيصالات بكل مبلغ موثق من الشركة".

وتابع أن الشركة أبلغت المشتركين بإلغاء الرحلة دون إبداء أسباب واضحة مع العلم أن جميع المشتركين فى الفوج قاموا بتسديد قيمة الاشتراك كاملة".

وتم عمل محضر رقم المحضر 9633 بقسم النزهة جنح شيراتون.

 

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اليوم السابع

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شركة

صحافة المواطن




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

جوزيف عادل

نصبوا في اكتر من كده

انا لوحدي دافع ١٦٨٠٠ ... في تقريبا ٦٠٠٠ شخص يعني بنتكلم في ١٥ مليون مستريح

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