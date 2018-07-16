20 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار 24 ساعة

بورسعيد محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الإثنين،20 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 3 سفن وخروج 4 سفن، ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.

ومن ناحيه أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة .

كما سجل الميناء، دخول 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي الميناء .