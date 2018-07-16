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الإثنين، 16 يوليه 2018 03:02 م
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20 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار 24 ساعة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:00 م
20 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار 24 ساعة ميناء بورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم الإثنين،20 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 3 سفن وخروج 4 سفن، ومتواجد علي الارصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.
 
ومن ناحيه أخرى، سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول 1 سفينة وخروج 2  سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة .
 
كما سجل الميناء، دخول 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من و إلي  الميناء .
 
 

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