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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:59 م
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133 طالب ثانوية عامة يقدمون تظلماتهم بشمال سيناء

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:51 م
133 طالب ثانوية عامة يقدمون تظلماتهم بشمال سيناء المهندسة ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم أن 133 طالب ثانوية عامة تقدموا بتظلمات وهم المتضررين من نتائجهم أحدهما بإدارة شئون الطلاب بديوان عام المديرية لاستقبال تظلمات الطلاب من مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والآخر في إدارة بئر العبد التعليمية لاستقبال تظلمات.

أشارت المهندسة ليلى مرتجى فى بيان إلى أن من بين المتقدمين 80 طالبًا وطالبة أمس الأحد، و53 طالبًا وطالبة اليوم الأثنين، وكل طالب متظلم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم بشأنها بأحد البنوك أو بحوالة بريدية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث يتم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به بالتنسيق مع الكونترول بمحافظة الإسماعيلية.

 


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