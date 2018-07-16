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وكيل البرلمان: تكليف الرئيس للحكومة مستمر ما لم يتخذ البرلمان قرارا بغير ذلك

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:24 م
وكيل البرلمان: تكليف الرئيس للحكومة مستمر ما لم يتخذ البرلمان قرارا بغير ذلك السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن تكليف رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قائم ومستمر ما لم يتخذ مجلس النواب قرارا غير ذلك عند مناقشة برنامج الحكومة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق مصر، المقدم من الحكومة، تعقيبا على اعتراض بعض النواب على مناقشته باعتبار أن البرلمان لم يمنح الثقة للحكومة حتى الآن.

 

وقال السيد الشريف: "نحن أمام قيمة وقامة كبيرة وفقيه دستورى، هو الدكتور على عبد العال، وعندما نستوضح الأمر منه نستمع جيدا منه، والمادة 146 من الدستور فى بدايتها تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، وهذا التكليف قائم ومستمر، وبأسس اللغة العربية هو استمرارية هذا التكليف ما لم يأخذ المجلس قرارا غير ذلك".

 

وتابع وكيل مجلس النواب: "حريصون على المصلحة العليا لهذا الوطن، وأنا تابعت جيدا أعمال لجنة الخطة والموازنة فى هذا الشأن، وهذا الصندوق هو بداية لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة والحديثة، وكنت قد أعددت دراسة عن كيف نهضت بعض الدول مثل الهند والصين وسنغافورة وغيرها، الصندوق السيادى لإدارة أصول الدولة كان هو حد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد، والحقيقة هذا الصندوق هو أحد دعائم بناء ودعم الاقتصاد".


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