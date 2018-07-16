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وكيل البرلمان: تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة للأسبوع المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:56 م
وكيل البرلمان: تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة للأسبوع المقبل السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب
نور على
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أكد وكيل البرلمان السيد الشريف ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أنه سيتم تأجيل مناقشة تقرير الرد على بيان الحكومة بالجلسة العامة للأسبوع القادم، حيث كان من المقرر أن يتم مناقشته غدا الثلاثاء.
 
 
وأشار وكيل البرلمان، فى تصريحات صحفية، إلى أن التأجيل يرجع لرغبة البرلمان فى الانتهاء أولا من التشريعات المدرجة على جدول أعماله.
 
 
الجدير بالذكر، أن رئيس البرلمان د. على عبد العال قد طالب رئيس لجنة الرد على برنامج الحكومة السيد الشريف، بتأجيل عرض التقرير لحين الانتهاء من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.
 
 
 
 

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