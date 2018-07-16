وكالة روسية: موسكو تود مناقشة سوريا وإيران فى اجتماع بوتين-ترامب

رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن مصدر روسى قوله إن موسكو ستقترح على الولايات المتحدة استئناف حوار حول الاستقرار الاستراتيجى وتود أيضا تناول مسائل الحد من التسلح وسوريا وإيران خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى.

وأضافت الوكالة، قبل القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، إن روسيا مستعدة لمناقشة مزاعم التدخل فى الانتخابات الأمريكية مع واشنطن. وتنفى موسكو أى تدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر الروسى "مستعدون لمناقشة ذلك.. مستعدون لقطع تعهدات متبادلة بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية".