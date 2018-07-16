وزير المالية: ضرب السياحة ووقف المنح كان "بفعل فاعل" لإفلاس مصر

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع الذى وصلت إليه مصر فى الفترات السابقة كان وضعا كارثيا، لذا كان الحل والإصلاح صعبا ومساويا لما كنا فيه، وتابع قائلا: "مر عليا يوم كنت محتاج 15 مليون دولار، علشان دواء فيروس سى مش موجود فى مصر، علشان نفرج على الشحنة، ورحت لكل الجهات وكان الرد معنديش!".

وأضاف خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية عانت كثيرا قبل عملية الإصلاح الاقتصادى، بسبب ضرب السياحة، وأوضح الوزير: "السياحة اتضربت بفعل فاعل، وتحويلات المصريين لم تدخل مصر بفعل فاعل، والمنح والتسهيلات منعت عن مصر بفعل فاعل، وكان الهدف أن الدولة تعلن إفلاسها.. وكان فاضل نطلع نقول للناس إحنا بكرة مفيش رغيف العيش علشان مش قادرين نجيب القمح".

وتابع الوزير أنه فى عام 2014 كان يعمل فى هيئة الرقابة المالية، وأتت له شركات التأمين وقالوا له أن التغطيات التأمينية لن تعمل، وعند سؤالها عن ذلك، أجابت بأنها تجرى إعادة تأمين بسبب عدم توفير البنوك للعملة الصعبة، مستكملا: "الأزمة لم تولد فى 2014 فقط، لكن عشنا هذا قبل ذلك العام بسبب أن الاحتياطى النقدى كان فى انخفاض مستمر".

وأشار إلى أن شركات الطيران التى كانت تعمل فى مصر، هددت الدولة المصرية وقالت: "نحن نبيع التذاكر بالجنيه المصرى وأذهب بها إلى البنوك للحصول على العملة الصعبة ولم تجد، وقالت اللى عاوز يشترى تذاكر داخل مصر يجيب دولارات، وهددت بإغلاق مكاتبها فى مصر بسبب عدم توافر العملة الأجنبية".

وأكد الوزير، أن محاولات الضغط التى واجهتها الدولة المصرية، لم تهدف فقط لإعلان مصر إفلاسها، بل لعجز الدولة عن توفير احتياجات مواطنيها.