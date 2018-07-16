وزير التعليم العالى: 500 ألف مكان بالجامعات للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن وجود 500 ألف مكان للناجحين فى شهادة الثانوية العامة هذا العام للالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، مشيرا إلى أن عدد الناجحين فى الدور الأول من طلاب الثانوية العامة هذا العام بلغ 412 ألف طالب وطالبة فيما ستتبقى أماكن شاغرة لكل من ينتظر نجاحهم فى الدور الثانى بامتحانات الثانوية العامة.



وقال عبدالغفار، فى حوار أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن تتوافر أماكن فى المرحلة الثانية من التنسيق فى بعض كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، مشيرا إلى أن عملية التنسيق الخاصة بالمرحلة الأولى بدأت صباح اليوم، وأن هناك آلافا من الطلاب يتعاملون مع التنسيق الإلكترونى وأن الأمور تسير بيسر ودقة حيث تنتهى المرحلة الأولى فى السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل.



وأضاف وزير التعليم العالى: أنه سيتم الإعلان عن الأعداد التى سيتم قبولها والحد الأدنى لها مع نهاية كل مرحلة وأنه لا يستطيع أحد أن يتوقع رغبات الطلاب، وننتظر حتى غلق باب التقديم، وأن أعداد المقبولين فى كليات "المجموعة الطبية" لن تقل فى كل الأحوال عن العام الماضي.

وتابع: من المقرر فتح باب التنسيق للشهادات المعادلة العربية اعتبارا من يوم 25 يوليو الجارى حيث سيتم الإعلان عن بدء مرحلة صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية بمقر مكتب التنسيق بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.



وقال إنه بعد قيام الطالب بصرف الأوراق يجب عليه تسجيل رغباته والمواد التى درسها والدرجات الحاصل عليها عبر موقع التنسيق الإلكترونى بواسطة الرقم السرى الذى سيتم صرفه للطالب مع الأوراق.

وبالنسبة للشهادات المعادلة الأجنبية، أوضح عبد الغفار أنه يتعين على الطالب تجهيز أوراقه وشهاداته بعد تصديقها ثم يحضر إلى مكتب التنسيق لتقديم ملف أوراقه بشرط أن تكون أصلية وموثقة ومعتمدة من الجهات المعنية، وأن مكتب التنسيق سيراعى حالة تأخر بعض الشهادات فى إصدار النتائج ويمنحهم الفرصة الكاملة والوقت الكافى لتوثيق شهاداتهم وتقديمها له.



وأشار إلى وجود 8 جامعات تكنولوجية من ضمنها 3 كليات من المنتظر أن تدخل الخدمة مع نهاية العام الجارى فى قويسنا والقاهرة الجديدة وبنى سويف، وأنه يتم حاليا استصدار التشريعات اللازمة من خلال مجلس النواب لتأسيس هذه الكليات إلى جانب تأسيس نقابة للتكنولوجيين لتخريج فنى تكنولوجى لتقديم عمالة مدربة على مستوى عال من الشباب المصرى فى مختلف الصناعات خاصة المتميزة منها مثل "النسيج والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات" وغيرها.



ولفت إلى أن الوزارة لديها تصورا لاحتياجات سوق العمل فى مصر والدول العربية والأجنبية، وأن الدارسين فى هذه الجامعات التكنولوجية سيكون متاح لهم الحصول على درجات البكالوريوس فضلا عن الحصول على الدراسات العليا لمن يرغب.



وأفاد عبد الغفار بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات المسبقة لإيجاد أماكن بمختلف الكليات والمعاهد لجميع الطلاب الناجحين ولاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام، حيث تم إضافة عدد من الكليات والمعاهد الجديدة إلى تنسيق هذا العام هى : كليتا الحقوق والتربية الرياضية (بنين وبنات) بجامعة الفيوم، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف، وكلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور، وكلية الحقوق جامعة بورسعيد، وكلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط، وكلية الطب جامعة السويس، وكلية الآثار واللغات فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية، والتربية النوعية فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية، وكلية الآثار جامعة دمياط، وكلية الهندسة جامعة دمياط، وكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية، وكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق، وكلية الآثار جامعة الزقازيق، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جامعة قناة السويس، والمعهد الفنى الصحى جامعة جنوب الوادي، والمعهد الفنى للتمريض جامعة كفر الشيخ.

ونوه بأنه سيتم استثناء الـ 900 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية "300 علمى علوم، 300 علمى رياضة، 300 أدبي" من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى بالإضافة إلى إعفاء الطلاب الـ900 الأوائل من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية، وأنه بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية سيتم إعفاء الــ50 الأوائل بالدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.



وقال عبد الغفار: "سيتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد وفقًا لنظام تجميع الجامعات فى عدة مجموعات كالتالي: يلتزم الطالب باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما فى المجموعة "أ" قبل البدء فى اختيار كليات من هذا القطاع فى المجموعة "ب" كما يلتزم الطالب باختيار كل الكليات الممكنة من هذا القطاع فى المجموعة "ب" قبل البدء فى اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة "ج"، وتعتبر محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، وتضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، كما تضم الكليات التابعة لهذه الجامعات، وأنه من المقرر فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة وهى 10%، كما يتم فتحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة والمعاهد".



وأضاف : إنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الناجحين ، حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات لهم كليات محددة، ويقوم الطالب بالتقدم لمكتب التنسيق باستمارة نجاحه، وشراء الملف الخاص به، والمتضمن الرقم السرى لتسجيل رغباته على موقع التنسيق، وبعد إعلان النتيجة يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى لطبع بطاقة ترشيحه، ولا يجوز تحويل الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من خلال مكتب التنسيق؛ وذلك لضمان تكافؤ الفرص".



وردا على سؤال حول قبول طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالجامعات .. أجاب عبدالغفار بأن المجلس الأعلى للجامعات قرر قبول هؤلاء الطلاب وفقًا لتخصيص نسبة مرنة تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًّا من حملة الثانوية العامة المصرية فى الكليات العلمية والهندسية التى تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية، وهى كليات (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات) على أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل فى كل كلية من هذه الكليات كما يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من خلال حساب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين إلى عدد الأماكن المتاحة فى القطاعات العلمية فى كليات (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلوم) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة فى كل كلية.



وقال : إنه ستحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين إلى عدد الأماكن المتاحة فى القطاعات الهندسية فى كليات (الهندسة، علوم رياضة، حاسبات ومعلومات) وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة فى كل كلية، وأيضا يراعى أن يتم السماح لخريجى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالتقديم فى التنسيق الإلكتروني، ويتم ترشيحهم للجامعات الحكومية المصرية عقب إعلان المرحلة الأولى للثانوية العامة المصرية.



وردا على سؤال، متى يسمح للطلاب بإرسال نتائجهم فى "امتحانات السات" إلى موقع التنسيق؟ أجاب عبدالغفار بأنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نتائجهم فى امتحانات السات من موقع "الكولدج بورد" إلى موقع التنسيق الإلكترونى على كود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة فى الفترة التى يعلنها المكتب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى والبيان الإعلامى الذى سيصدر فى حينه.



ووجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى مجموعة من الإرشادات الخاصة لطلاب الثانوية العامة وأسرهم بضرورة أن يحافظ الطلاب على أرقامهم السرية الخاصة بالتنسيق الإلكترونى وعدم إعطائهم للآخرين؛ خوفًا من تعديل رغباتهم دون علمهم إلى جانب التأنى فى كتابة الرغبات ومراعاة التوزيع الجغرافى والإقليمى بما يتناسب مع الحد الأدنى للقبول بالكليات والجامعات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع الوزارة من جامعات ومعاهد حكومية وخاصة أو موقع التنسيق.



وقال وزير التعليم العالى، إنه يوجد 163 معهدًا خاصًا على موقع التنسيق و45 معهدًا حكوميًّا تخضع لإشراف الوزارة، وما دون ذلك فهو كيان وهمي، حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة للتصدى لها، تصل إلى حد الغلق الفورى والإحالة للنائب العام، وعلى الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة وعدم إلحاق أبنائهم بأية منشأة تعليمية غير معتمدة من الوزارة، والرجوع إلى الوزارة أو لموقعها الإلكترونى http://www.egy-mhe.gov.eg أو للمجلس الأعلى للجامعات، أو الموقع الإلكترونى للجامعات الخاصة للاستفسار عن الجامعات والكيانات غير المعروفة لهم.