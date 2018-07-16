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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:49 م
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خلال جولتها التفقدية بأسوان..

وزيرة الصحة من مؤسسة مجدى يعقوب للقلب: الدولة تدعم أى عمل يخدم المواطنين

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:49 م
وزيرة الصحة من مؤسسة مجدى يعقوب للقلب: الدولة تدعم أى عمل يخدم المواطنين وزيرة الصحة و الدكتور مجدى يعقوب
أسوان ندى سليم
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أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تدعم مؤسسة مجدى يعقوب لعلاج القلب في مصر،  نظرا لدورها الخيرى الهام فى مساعدة مرضى القلب، مشيرة إلى أن الدولة تسعى دائما لمساندة أى عمل خيرى يخدم المواطنين خاصة فى مجال الصحة. 
 
واستقبل الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الوزيرة خلال جولتها التفقدية، اليوم الاثنين، بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بمحافظة أسوان. 
 
وشملت جولة وزيرة الصحة بمحافظة أسوان،  زيارة مستشفى أسوان العام، للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى، ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.
 
 
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