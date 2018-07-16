وزيرة الصحة: تنفيذ وحدة يعقوب للقلب بمستشفى النصر لخدمة أهل بورسعيد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الجراح العالمى مجدى يعقوب، وافق على البدء فى تنفيذ وحدة لمؤسسة مجدى يعقوب ملحقة بمستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، لخدمة أهالى المحافظة وستكون إشعاعا علميا لكل محافظات القناة.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال جولتها التفقدية، اليوم الإثنين، بمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، أن مركز مجدى يعقوب من ضمن مؤسسات المجتمع المدنى التى لابد من دعمها عالميا حتى نعطى رسالة للعالم بالدور التى تقوم به هذه المؤسسة ليس فقط على المستوى الطبى بينما ايضا على المستوى العلمي.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسة قائمة على دعم وتبرعات المصريين، فهم الأساس فى علاج كل المرضى الذين استفادوا من الخدمة الطبية التى تقدمها المؤسسة بشكل راقى طيلة الفترة الماضية.

وتشمل جولة وزيرة الصحة بمحافظة اسوان، زيارة مستشفى اسوان العام للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.