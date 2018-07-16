وزيرة الصحة تصل أسوان فى جولة تفقدية للمستشفى العام ومؤسسة مجدى يعقوب

أسوان ندى سليم

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، فى جولة تفقدية تشمل زيارة مستشفى أسوان العام للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى.

وتستهدف زيارة وزيرة الصحة إلى محافظة أسوان، تفقد الأوضاع الصحية بالمحافظة ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.

وتبدأ الجولة بزيارة مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، وذلك لمناقشة المشروع المزمع الانتهاء منه قريباً لافتتاح وحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر للأورام بمحافظة بورسعيد، تزامناً مع تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.