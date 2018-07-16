video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرة الصحة تصل أسوان فى جولة تفقدية للمستشفى العام ومؤسسة مجدى يعقوب

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:16 م
وزيرة الصحة تصل أسوان فى جولة تفقدية للمستشفى العام ومؤسسة مجدى يعقوب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
أسوان ندى سليم
إضافة تعليق

وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب بمحافظة أسوان، فى جولة تفقدية تشمل زيارة مستشفى أسوان العام للوقوف على الأوضاع الصحية بالمستشفى. 

وتستهدف زيارة وزيرة الصحة إلى محافظة أسوان، تفقد الأوضاع الصحية بالمحافظة ومراجعة الخطة الموضوعة من قبل الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار.

وتبدأ الجولة بزيارة مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، وذلك لمناقشة المشروع المزمع الانتهاء منه قريباً لافتتاح وحدة مجدى يعقوب للقلب بمستشفى النصر للأورام بمحافظة بورسعيد، تزامناً مع تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلب مناقشة لوزيرى الصحة والتخطيط بسبب إغلاق مستشفى طوخ المركزى بالقليوبية

اخبار مصر

اخبار محافظات اسوان

اخبار اسوان

اخبار محافظة اسوان

وزيرة الصحة

جولة وزيرة الصحة بأسوان




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة