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وزيرة الصحة تحدد مواعيد لقاءاتها مع نواب البرلمان داخل المعهد القومى للتدريب

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:30 ص
وزيرة الصحة تحدد مواعيد لقاءاتها مع نواب البرلمان داخل المعهد القومى للتدريب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمد عبد العظيم
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حددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مواعيد لقاءاتها مع أعضاء مجلس النواب، وفق موعد محدد كل شهر.

جاء ذلك عبر خطاب أرسلته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أكدت فيه أنه تم تعديل موعد مقابلة النواب ليكون يوم السبت من الأسبوع الثانى والرابع، من كل شهر، بداية من الساعة الثانية ظهرا، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمعهد القومى للتدريب، بجوار أرض المعارض.

وأوضحت وزيرة الصحة فى خطابها، أن هذا التواصل يأتى فى إطار الشراكة بين الوزارة والبرلمان، لتطوير المنظومة الصحة التى تحقق الأمان الصحى لجميع المواطنين، مؤكدة على استمرار لقاء النواب وفق المواعيد الجديدة التى تم تحديدها.

يذكر أن عدد من وزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى، حرصوا على تحديد مواعيد ثابتة للقاء نواب البرلمان، فى إطار التواصل بين المجلس والحكومة.

 


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