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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:09 م
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وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أسوان العام

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:27 م
وزيرة الصحة تتفقد مستشفى أسوان العام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى أسوان العام التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، يرافقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وذلك للوقوف على أوضاع التشغيل بعد افتتاحها رسمياً.

وعقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعاً مع قيادات المستشفى والعاملين بها واستمعت إلى أرائهم وطلباتهم، بحضور المحافظ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى قامت برفع الكفاءة والتطوير للمستشفى.

كما تم استعراض المشكلات التى تواجه المستشفى فى التشغيل الكامل وحصرها، والتى تتمثل فى مشاكل بالبنية التحتية بعد الاستلام المبدئى، حيث أكدت وزيرة الصحة على العمل سريعاً لحل تلك المشكلات واستكمال منظومة الميكنة بالمستشفى، كونها المستشفى النموذجى الوحيدة بالمحافظة. 
 
الجدير بالذكر أنه قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اختيار 29 مستشفى فى محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى أعباء مالية إضافية عليهم.

 


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هالة زايد

وزيرة الصحة

مستشفى أسوان

محافظ أسوان




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