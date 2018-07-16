هيومان رايتس واتش: تركيا توقفت عن تسجيل اللاجئين السوريين

أ ف ب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين أن السلطات التركية أوقفت اجراءات تسجيل اللاجئين السوريين الجدد "كليا باستثناء قلة" مما يحرمهم من خدمات ضرورية ويعرضهم لخطر الترحيل.

وقال مسؤول تركى، اتصلت به وكالة فرانس للتعليق على تقرير المنظمة الانسانية، "دائما ما رحبنا بالسوريين ولا نزال نرحب بهم" مضيفا ان "الأشخاص الموجودين فى تركيا يمكنهم الحصول على جميع الخدمات التى يحتاجون لها".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تعليق اجراءات التسجيل، وهى خطوة رئيسية للاجئين الواصلين حديثا، "تؤدى إلى عمليات ترحيل غير قانونية وعودة بالإكراه إلى سوريا والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم".

ووصفت تعليق إجراءات التسجيل بأنها "آخر مسعى لتركيا لحرمان طالبى لجوء جدد من الحماية" مضيفة أن الحدود التركية مع سوريا هى الآن فعلا "مغلقة".

واضافت ان تعليق التسجيل يشمل تسع محافظات على الحدود السورية أو قربها، واسطنبول.