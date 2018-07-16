هيومان رايتس واتش تدافع عن لبنانى متهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل

أ ف ب

دافعت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين عن لبنانى متهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل، مطالبة السلطات اللبنانية بالتحقيق في ادعاءاته حول تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية العام الماضى بتهمة "التعامل" مع إسرائيل قبل تبرئته من القضاء.

وأوقف جهاز أمن الدولة فى لبنان فى نوفمبر الممثل المسرحى زياد عيتانى بعد الاشتباه بقيامه بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل. وبقي قيد الاعتقال لأشهر عدة قبل أن يتم إخلاء سبيله فى 13 مارس بقرار من القاضى العسكرى بعد بيان براءته وإسقاط التهم المنسوبة اليه.