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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:23 م
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هيومان رايتس واتش تدافع عن لبنانى متهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:00 م
هيومان رايتس واتش تدافع عن لبنانى متهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل هيومان رايتس واتش
أ ف ب
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دافعت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين عن لبنانى متهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل، مطالبة السلطات اللبنانية بالتحقيق في ادعاءاته  حول تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الامنية العام الماضى بتهمة "التعامل" مع إسرائيل قبل تبرئته من القضاء.

وأوقف جهاز أمن الدولة فى لبنان فى نوفمبر الممثل المسرحى زياد عيتانى بعد الاشتباه بقيامه بـ"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل. وبقي قيد الاعتقال لأشهر عدة قبل أن يتم إخلاء سبيله فى 13 مارس بقرار من القاضى العسكرى بعد بيان براءته وإسقاط التهم المنسوبة اليه.

 

 

 


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لبنان

هيومان رايتس واتش

متهم بالجاسوسية

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