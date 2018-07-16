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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:19 م
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نيابة القاهرة الجديدة تحيل زوجة وعشيقها للجنايات بتهمة قتل الزوج

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:21 م
نيابة القاهرة الجديدة تحيل زوجة وعشيقها للجنايات بتهمة قتل الزوج محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أحالت نيابة القاهرة الجديدة تحت إشراف المستشار أحمد الحنفى المحامى العام الأول، ورئاسة المستشار محمد سلامة، متهمين بقتل مواطن بدائرة قسم القطامية، للمحكمة الجنائية العاجلة.
 
تعود الواقعة لتلقى قسم القطامية بلاغا، يفيد العثور على جثة بها بعض الإصابات بطريق العين السخنة، وتبين أنها لشخص يدعى " محمد.ف" 40 سنة " سائق"، وبحوزته حافظة نقود وأوراق، وبتكثف التحريات نجح رجال المباحث فى كشف غموض الواقعة، وتبين أن زوجة المجنى عليه " م. أ" ربة منزل، وراء التخلص من زوجها بالاشتراك مع عشيقها " م. ج"  " سائق".
 
 
 

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