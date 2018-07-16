ننشر خطة تأمين مباراة الأهلى وتاونشيب غدا

يستقبل إستاد برج العرب مباراة النادى الأهلى وتاونشيب، وتحرص وزارة الداخلية على انتظام سير المنظومة الرياضية وتقدم كافة أوجه التعاون لتأمين اللقاءات الرياضية لخروجها بالشكل اللائق غدا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا بإستاد برج العرب .

ومن جانبه، عقد اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية اجتماع أمنى موسع وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية وقيادات مديرية الأمن والأجهزة الأمنية وممثلى اتحاد الكرة المصرى وشركة فالكون والجهات المعاونة من محافظة الإسكندرية وذلك استعداداً لتأمين المباراة .

تم وضع الخطة الأمنية من خلال عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بمحيط الاستاد ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام ورفع المركبات المتروكة كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد، بالإضافة إلى توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الإستاد والاستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للإستاد من الداخل و محيطه الخارجى .

كما اشتملت الخطة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للإستاد و مكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية و الإخطار الفورى بأية ملحوظات ، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث ما يهدد الأمن مع التشديد على ألا يسمح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى التذاكر والدعوات و المصرح لهم بالدخول وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصرى .

كما تم التنسيق مع إدارة الإستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية و متابعة و تسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة .

كما أكد على تواجده و كافة المستويات الإشرافية و القيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة .