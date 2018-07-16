ننشر تفاصيل القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

الفترة الأخيرة استطاعت هيئة المجتمعات العمرانية، إصدار عدة قرارات وزارية تضاهى بل وطبقا لتصريحات عدد من المستثمرين والمتخصيين ان هذه القرارات الوزارية تضاهى ما تم تنفيذه خلال الـ20 عاما الماضية.

317 قرار وزارى لمشروعات استثمارية خلال 4 سنوات

المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أكد أن إجمالى عدد القرارات الوزارية التى أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية فى الـ4 سنوات الماضية وصل لنحو 317 قرار وزارى، لعدد 317 مشروعا.

وأضاف المهندس وليد عباس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن إجمالى القرارات التى صدرت خلال عام 2014 بلغت 37 قرارا، بينما وصلت القرارات لـ77 قرار وزارى عام 2015 .

80 قرار وزارى خلال عام



وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه فى عام 2016 وصلت عدد القرارات الوزارية لـ80 قرارا ، وهو ما يؤكد حجم الجهذ الذى يبذل من قبل الهيئة من أجل استخراج هذه القرارات التى تؤدى الى تنفيذ هذه المشروعات التى تتخطى استثماراتها 5 تريليون جنيه.

وتابع المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن فى عام 2017 صدر نحو78 قرار وزارى، لمشروع استثمارى ، بينما وصلت عدد القرارات الوزارية فى النصف الأول من العام الجارى لنحو 45 قرار وزارى.

القرارات الوزارية توفر 4 ملايين فرصة عمل

وأشار إلى أن عدد فرص العمل التى سيتم توفيرها من خلال هذه المشروعات والتى صدر لها هذه القرارات الوزارية تصل لنحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استطاع استصدار نحو 18 قرار وزارى خلال 60 يوم، ستقام على مساحة إجمالية تخطت 2375 فداناً في 8 مدن جديدة، لفتح آفاق جديدة للتنمية، وبما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة في جميع المستويات.

وأكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروعات التي صدرت لها القرارات الوزارية سيتم تنفيذها بالمدن التالية: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – الشيخ زايد – الشروق – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة).

المشروعات الاستثمارية الصادر لها قرارات وزارية تتخطى استثماراتها 5 تريليون جنيه

وأوضح أن تلك المشروعات ستسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، كما تعمل على توفير فرص عمل تتخطى 15 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضح أن الهيئة تسابق الزمن حاليا لتيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، لافتا إلى أنه خلال الـ40 يوما الماضية تم إصدار قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً استثمارياً، بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان، وهو ما سيسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وضخ الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن إصدار الهيئة القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً خلال هذه المدة، يُعد دليلاً على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه، حيث إن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة لا تدخر وسعاً فى إقامة مشروعات سكنية وخدمية، كما تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية كافة إحتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.

وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتضمن المشروعات التى تم اعتماد القرارات الوزارية لها: الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني - الرحاب، الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني، شركة هايد بارك العقارية للتطوير، شركة اس بي للاستثمار – إقامة مشروع جامعة ممفيس، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، شركة اى سي اس للاستثمار العقاري إقامة مشروع سكني، اعتماد تعديل التصميم العمراني المرحلة (1 - 2) مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري مول العرب، ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية، زايد إيدج، ونادي نقابة المهندسين، مشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، الحرم الجامعي الجديد - جامعة القاهرة، نقابة المهندسين المصرية - النقابة العامة للمهندسين، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبري القبة، مركز بحوث الصحراء، شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جامعة الزقازيق، شركة رسلان للمشروعات الترفيهية، تعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاوني عمارات، واعتماد التصميم العمراني لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر.