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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:45 ص
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ننشر تحقيقات استيلاء متهم على أرض تابعة للدولة بإمبابة

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:00 ص
ننشر تحقيقات استيلاء متهم على أرض تابعة للدولة بإمبابة حبس _ أرشيفية
كتب سليم على
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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، أن المتهم باستيلاء على قطعة أرض تابعة لإحدى شركات الكهرباء بوزارة الكهرباء بدائرة مركز إمبابة، اشتراها من مجموعة من البدو يقطنون بدائرة القسم.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للدولة.

كانت النيابة قد قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل الشرطيين بضمان وظيفتهما اشتركوا مع المتهم فى الواقعة، وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم خاصة أنه ارتكب وقائع مماثلة فى وقت سابق.

وكشفت تحقيقات النيابة تلقى مركز منشأة القناطر، بلاغا من مسئولى شركة كهرباء بدائرة القسم، يفيد قيام شخص باقتحام قطعة أرض مساحتها فدان ونصف تابعة للشركة، وبصحبته عدد من الأفراد من بينهم ضابطا شرطة، وقيامهم ببناء سور حول الأرض، ولاحظهم المدير المسئول عن الشركة، وتوجه نحوهم لمنعهم، وبسؤالهم أكد المشكو فى حقه أنه يدعى "منصور. م"، أبلغه أنه قام بشراء قطعة الأرض من مجموعة من العرب، لافتا إلى أن الأفراد المتواجدين معه، قوة أمنية من أجل تأمين حصوله على الأرض وبناء سور حولها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن مسئول الشركة أبلغ المشكو فى حقه أن الأرض تابعة لشركة الكهرباء "ملك الدولة"، وبناء عليه قاموا بإبلاغ قسم الشرطة، وحضرت قوة أمنية واصطحبت طرفى النزاع للقسم، وتم تحرير محضر وأحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

بسؤال المشكو فى حقه خلال التحقيقات، أكد أنه قام بشراء الأرض منذ فترة من مجموعة من البدو، ومعه عقود وإيصالات أمانة تثبت صحة كلامه، وقام بتقديم خريطة لقطعة الأرض توضح وقوعها فى الجهة الأخرى من الشركة.

وقررت النيابة فحص المستندات المقدمة من المشكو فى حقه، وتبين أنه لا يعمل بأى جهة حكومية، كما سبق حبسه على ذمة قضايا أخرى مماثلة لذلك، وبناء على ذلك أصدرت النيابة قرارها المتقدم.


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