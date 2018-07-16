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ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:48 م
ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء إمتحانات الأزهر - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن الشيخ جمال محمد حميد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، عن أن نسبة النجاح فى امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2017/2018 على مستوى المحافظة، بلغت 79.3%.

 

وقال حميد، فى بيان له، اليوم الاثنين، إن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لأداء الإمتحانات بلغ 545 طالبًا وطالبة، نجح منهم 432 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة الذين لهم الحق فى دخول الدور الثانى 75 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الراسبين 38 طالبًا وطالبة.

 

ومن جانبه، أوضح عبد العظيم محمد عطية، وكيل المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن أوائل الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة هم كل من: أحمد عبد المولى أحمد على، من معهد بئر العبد الأزهرى، وحصل على 649 درجة، بنسبة نجاح بلغت 99.85%، حياة جمال قطب السيد، من معهد فتيات رابعة الأزهرى، حصلت على 640 درجة، بنسبة نجاح بلغت 98.46%، الآء جمال سيد عبد الناصر، من معهد فتيات بئر العبد الأزهرى، وحصلت على 635 درجة، بنسبة نجاح بلغت 97.69%، أيمن السيد السيد محمد، من معهد بئر العبد الأزهرى، وحصل على 635 درجة، بنسبة نجاح بلغت 97.69%، ومحمد عبد العظيم أحمد عمر، من معهد بئر العبد الأزهرى، وحصل على 635 درجة، بنسبة نجاح بلغت 97.69%.

 

وأضاف عبد لله ديور، مدير مكتب الإعلام بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن أوائل الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة هم كل من: الآء وائل عبد المتولى، من معهد فتيات ضاحية السلام الأزهرى، وحصلت على 593 درجة بنسبة نجاح بلغت 94.13%، نرمين صبحى صادق محمدين، من معهد فتيات بئر العبد، وحصلت على 586 درجة بنسبة نجاح بلغت 93.12%، نورا وائل عبد السلام، من معهد فتيات رابعة الأزهرى، وحصلت على 580 درجة، بنسبة نجاح بلغت 92.6%، مريم محمد سعيد محمد، من معهد فتيات أبو بكر الصديق بالعريش، وحصلت على 579 درجة، بنسبة نجاح بلغت 91.90%، وهاجر حمدى سعد ابؤراهيم، من معهد فتيات رابعة الأزهرى، وحصلت على 578 درجة، بنسبة نجاح بلغت 91.75%.

 

أشار ديور، إلى أن الطالب محمود أحمد محمد سليمان، من معهد العريش الأزهرى، حصل على المركز الأول على الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة"مكفوفين، بمجموع 457 درجة، بنسبة نجاح بلغت 72.54%.


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