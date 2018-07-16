video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نزول جميع المهاجرين من على متن سفينتين عسكريتين فى إيطاليا

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:11 م
نزول جميع المهاجرين من على متن سفينتين عسكريتين فى إيطاليا أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

نزل جميع المهاجرين الـ450 الذين كانوا على متن سفينتين عسكريتين فى المياه الإيطالية، منذ الأحد، كما أعلن رئيس بلدية مدينة بوتسالو الصقلية التى استضافتهم الاثنين.

وقال روبرتو أماتوما، فى تصريح نشرته وكالة آى جى اى للانباء، إن "الرحلة الرهيبة للمهاجرين الذين كانوا موجودين منذ أيام على متن السفينتين قد انتهت خلال الليل بعد نزولهم".

وقد اتخذت الحكومة الايطالية قرارها بعد تعهد خمسة دول من الاتحاد الأوروبى هى فرنسا وأسبانيا والبرتغال ومالطة وألمانيا بأن يأخذ كل منها 50 مهاجرا على عاتقها.

وعلقت رئاسة مجلس الوزراء بارتياح "اليوم وللمرة الاولى يمكننا أن نقول إن المهاجرين قد نزلوا فى أوروبا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير إيطاليا يستقبل على عبدالعال بعد اختيار روما مقرا لاتحاد من أجل المتوسط

التشيك ترفض استقبال 450 لاجئًا أنقذتهم إيطاليا

رئيس وزراء التشيك: طلب إيطاليا تولى قسم المهاجرين بالاتحاد الأوروبى " جحيم "

إيطاليا

المهاجرين

صقلية

مدينة بوتسالو الصقلية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة