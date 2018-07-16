نزول جميع المهاجرين من على متن سفينتين عسكريتين فى إيطاليا

رويترز

نزل جميع المهاجرين الـ450 الذين كانوا على متن سفينتين عسكريتين فى المياه الإيطالية، منذ الأحد، كما أعلن رئيس بلدية مدينة بوتسالو الصقلية التى استضافتهم الاثنين.

وقال روبرتو أماتوما، فى تصريح نشرته وكالة آى جى اى للانباء، إن "الرحلة الرهيبة للمهاجرين الذين كانوا موجودين منذ أيام على متن السفينتين قد انتهت خلال الليل بعد نزولهم".

وقد اتخذت الحكومة الايطالية قرارها بعد تعهد خمسة دول من الاتحاد الأوروبى هى فرنسا وأسبانيا والبرتغال ومالطة وألمانيا بأن يأخذ كل منها 50 مهاجرا على عاتقها.

وعلقت رئاسة مجلس الوزراء بارتياح "اليوم وللمرة الاولى يمكننا أن نقول إن المهاجرين قد نزلوا فى أوروبا".