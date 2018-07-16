نائب محافظ القاهرة: منع هدم العقارات ذات الطابع التراثى بمثلث ماسبيرو

أجرى اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، اجتماعا مع أهالى شارع 26 يوليو، بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادى، رئيس حى بولاق أبو العلا، والبرلمانى محمد المسعود، ومندوب من صندوق تطوير العشوائيات، بمجمع أحياء المنطقة الشمالية، لمناقشة أعمال الهدم التى تتمضمن خطة تطوير مثلث ماسبيرو.

وقال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، إنه لن يتم هدم العقارات ذات الطابع التراثى والمسجلة بالتنسيق الحضارى ولها رقم توثيق، مشيرا إلى أنه حال خطورة الحالة الإنشائية للعقار التراثى سيتم رفع مذكرة إلى وزير الإسكان من أجل هدمه لأن تطويره سيكون بلا قيمة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة لن تتخذ قرارا ضد صالح الأهالى، موضحا أن القرارات تكون فى إطار الصالح العام، وأنه لن يضار أحد، مشيرا إلى أنه لن يتم تنفيذ أى قرار هدم لأى بيت إلا بقرار من اللجنة المختصة المشكلة من مهندسى المحافظة ومندوبين من صندوق تطوير العشوائيات.