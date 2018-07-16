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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:59 م
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نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع تسجيل رغبات طلاب المرحة الأولى

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:33 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع تسجيل رغبات طلاب المرحة الأولى نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع تسجيل رغبات طلاب المرحةالأولى
الدقهلية شريف الديب
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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطالبات، لتفقد استعدادات مكتب التنسيق، وآلية العمل لتسجيل الرغبات لشرائح المرحلة الأولى العلمى والأدبى، لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بمختلف الكليات.
 
حضر الجولة، الدكتور محمد زهرى المشرف على المدن الجامعية، والدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق بالجامعة.
 
وأشار الدكتور وليد الطنطاوى، أن المكتب استقبل منذ الصباح الباكر 270 طالبا، لتسجيل رغباتهم خلال أيام التسجيل للمرحلة الأولى المعلن عنها، من خلال مكتب التنسيق بشارع جيهان، وفروعه بكلية الصيدلة وكلية التربية .
 
وقد تم تحديد ايام لاستقبال شرائح الطلاب، للتغلب على الزحام.
 
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