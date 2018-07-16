نائب رئيس السودان يوجه بتولى وزارة الدفاع الإشراف على العودة الطوعية بدارفور

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وجّه نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبدالرحمن بتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين والإشراف على عملية العودة الطوعية للنازحين فى دارفور.

وأكد عبدالرحمن، خلال لقائه اليوم الإثنين، بالقصر الجمهورى بالخرطوم برئيس مكتب سلام دارفور مجدى خلف الله، أن حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة لسلام دارفور أسهمتا فى تعزيز العودة الطوعية بصورة واضحة وأن اتفاقية الدوحة نفذت بنسبة 85%.

واطلع نائب الرئيس ، خلال اللقاء ، على نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور والذى عقد مؤخرا بالدوحة.

ومن جانبه، أوضح خلف الله ، فى تصريح صحفى ، أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85% ، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الأطراف لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التى عرضت فى مؤتمر المانحين عام 2013 والتى تم تنفيذها بنسبة 60%.

وقال : "إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية، بمشاركة جميع الأطراف"..منوها بتوجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية.

كما وجه نائب الرئيس السوداني، مجلس الشباب العربى والإفريقي، بالاستفادة من استضافة السودان لمقر الأمانة العامة للمجلس، لعكس وجه بلاده المشرق، ودعم علاقات الخرطوم الخارجية عبر الدول الأعضاء، بجانب الدبلوماسية الرسمية والشعبية.

واطلع نائب الرئيس -خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بالقصر الجمهورى بالخرطوم الأمين العام للمجلس، عوض حسن إبراهيم- على سير الأداء بالمجلس وخططه المستقبلية .



وأوضح الأمين العام للمجلس -فى تصريح صحفي- أن خطط المجلس تتركز على مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، وتحصين الشباب ضد التطرف والإرهاب، وإسناد حملة جمع السلاح بولايات دارفور.