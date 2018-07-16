نائب السفير الصينى بالقاهرة: التوصل لاتفاق سلام عادل أساس لتنمية المنطقة العربية

وأشارت وزير الخارجية الصينى، فى مؤتمر صحفى، أن قضية فلسطين هى قضية جوهرية فى الشرق الأوسط ويجب أن يكون هناك موقف عادل وبناء لإيجاد حل لهذه المسألة.

وأضافت أنه يجب التمسك بالحل السياسى وتعزيز الحوار بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرارالمنطقة كما يجب علينا أن نتعامل مع القضية بموضوعية.



واوضحت أنه يجب مراعاة حقوق كافة الأطراف لضمان التوصل لحل عادل وقابل للتطبيق والصين على استعداد لبذل الجهود مع الشركاء العرب فى هذا الصدد.