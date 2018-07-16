نائب السفير الصينى بالقاهرة: التوصل لاتفاق سلام عادل أساس لتنمية المنطقة العربية

قالت ليو يونج فينج، القائم بأعمال السفير الصينى بالقاهرة بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى العربى المنعقد الأسبوع الماضى، إن الرئيس الصينى أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق سلام عادل وقابل للتطبيق يضمن حقوق الفلسطينيين، وشدد على أن السلام أساس للتنمية والنهضة فى المنطقة العربية ولابد من التركيز على السلام والتنمية فى الوقت نفسه.
وأشارت وزير الخارجية الصينى، فى مؤتمر صحفى، أن قضية فلسطين هى قضية جوهرية فى الشرق الأوسط ويجب أن يكون هناك موقف عادل وبناء لإيجاد حل لهذه المسألة.
وأضافت أنه يجب التمسك بالحل السياسى وتعزيز الحوار بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرارالمنطقة كما يجب علينا أن نتعامل مع القضية بموضوعية.
واوضحت أنه يجب مراعاة حقوق كافة الأطراف لضمان التوصل لحل عادل وقابل للتطبيق والصين على استعداد لبذل الجهود مع الشركاء العرب فى هذا الصدد.
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