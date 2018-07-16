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موريتانيا توقف 125 مهاجرًا غير شرعي فى طريقهم إلى إسبانيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:18 ص
موريتانيا توقف 125 مهاجرًا غير شرعي فى طريقهم إلى إسبانيا مهاجرين - أرشيفية
وكالات
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أوقفت البحرية الموريتانية أمس الأحد، 125 مهاجرًا غير شرعى كانوا فى طريقهم إلى إسبانيا.

وأفاد العقيد فى البحرية الموريتانية الحسن ولد محمد فى مؤتمر صحفى بأن الموقوفين يحملون الجنسية السنغالية وكانوا فى طريقهم إلى جزر الكنارى وتم توقيفهم قبالة ندياغو فى المياه الإقليمية الموريتانية.

وأوضح أن المهاجرين انطلقوا منذ أسبوع من مدينة تييس السنغالية وواجهوا مشاكل فى التموين ومياه الشرب وهم على متن زورق خشبى لا يتسع لعددهم الكبير، مضيفًا أن البحرية الموريتانية رصدت الزورق وأوقفته ونقلت المهاجرين إلى ميناء نواكشوط تمهيًدا لتسليمهم إلى الجهات الأمنية.

 


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