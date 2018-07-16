موجيرينى: الاتحاد الأوروبى يعتبر الولايات المتحدة بلدا صديقا وشريكا

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قالت فيدريكا موجيرينى مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى إن الاتحاد يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بلدا صديقا، وذلك تعليقا على تصريحات وصف فيها الرئيس دونالد ترامب الاتحاد بـ"الخصم".



وأضافت موجيرينى - فى تصريح نقله راديو (سوا) الأمريكى - "لدينا تصور واضح عن أصدقائنا، لقد قلت مرارا وتكرارا إن تغيير الإدارة لا يغير الصداقة بين البلدان والشعوب، ولا شك أننا نعتبر الولايات المتحدة صديقا مقربا و شريكا".

وتابعت : "لدينا العديد من الأصدقاء الآخرين فى العالم فهناك كندا وكوريا الشمالية واليابان، وسنوقع غدا الثلاثاء اتفاقية تجارية مع اليابان وأستراليا ونيوزلندا".



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعتبر - فى تصريح له أمس الأحد - أن الاتحاد الأوروبى "خصم" للولايات المتحدة بسبب سياساته الاقتصادية.