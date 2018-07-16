مهاتير محمد يستقبل الرئيس الفلبينى فى بوترا بيردانا

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استقبل رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي، بمكتب مهاتير فى بوترا بيردانا.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية ، أن الرئيس الفلبيني، الذى رافقه وزير الشئون الخارجية لدولته آلان بيتر كايتانو والسفير الفلبينى لدى ماليزيا تشالز خوسيه، حظى بترحيب رئيس الوزراء الماليزى عند وصوله بوترا بيردانا.

ودام اجتماعهما قرابة الساعة، فيما حضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الماليزى سيف الدين عبدالله والدفاع محمد سابو.

وأهدى دوتيرتى مهاتير صورة له مرسومة كتذكار بمناسبة الزيارة.

وكان دوتيرتى فى زيارة خاصة لماليزيا من أجل مشاهدة مباراة بطولة (رابطة أبطال الملاكمة العالمية) للمنافسة على لقب وزن الوسط بين الأرجنتينى لوكاس ماتيسى والفلبينى مانى باكياو، والتى فاز بها الأخير، أمس.