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مهاب مميش :عبور 28 سفينة عملاقة قناة السويس خلال الأيام الأربعة الماضية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:21 ص
مهاب مميش :عبور 28 سفينة عملاقة قناة السويس خلال الأيام الأربعة الماضية الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن المجرى الملاحى لقناة السويس شهد عبور28 سفينة عملاقة خلال الأربعة أيام الماضية بحمولات تتراوح ما بين 150- 220، ألف طن للسفينة الواحدة، فيما عبرت 21 سفينة من السفن الضخمة بالشريحة الأقل التى تتراوح حمولاتها ما بين 100 ألف طن و150 ألف طن للسفينة.

وأشار الفريق مميش فى بيان له، اليوم إلى أن حركة الملاحة فى القناة من اتجاه الشمال شهدت خلال تلك الفترة، عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC VIVIANA التى ترفع علم ليبريا، والتى عبرت القناة بحمولة 202 ألف طن فى رحلتها القادمة من هولندا، والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة MOL TRADITION شقيقة سفينة الحاويات MOL TRIUMPH المُصنفة كثالث أكبر سفينة حاويات فى العالم، على رأس قافلة الجنوب، بحمولة 218 ألف طن، فى رحلتها القادمة من سنغافورة والمُتجهة إلى المملكة المتحدة، وأن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال 4 أيام من يوم الجمعة الماضى وحتى اليوم الأثنين، رقماً قياسياً فى أعداد وحمولات السفن العابرة، وذلك بعبور 197 سفينة من الاتجاهين، بإجمالى حمولات 13.8 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 102 سفينة، بحمولات 6.9 مليون طن، فيما عبرت 95 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بحمولات 6.9 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.


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