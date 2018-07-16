من غير ماتسرش.. التفاصيل الكاملة لقمة "بوتين - ترامب" فى هلسنكى

كتب: محمد سعودى

من غير ماتسرش وترجع لمواقع البحث الشهيرة للتعرف على التفاصيل الكاملة للقمة التاريخية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ومدى أهمية هذا اللقاء بين الزعيمين، يمكنك معرفة ذلك من خلال السطور التالية، بعدما التقى ترامب وبوتين، فى العاصمة الفنلندية هلسنكى.

وقد تميزت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بالخصومة على مر عقود، لكن اتهام موسكو بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 فاقم هذه الخصومة بين البلدين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

ما هى أهمية اللقاء بين الزعيمين؟

أصبحت العلاقات بين ترامب وبوتين تحت المجهر بسبب اتهام روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، وهو أمر تنفيه موسكو.

وتعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن روسيا حاولت دفع الناخبين للتصويت على ترامب. ووصف الرئيس الأمريكى التحقيق فى إمكانية تدخل روسيا وعلاقتها بفريقه الانتخابى بأنه "تصيد له"، كما اتهم الديمقراطيين بالتآمر عليه بعد خسارتهم فى الانتخابات.

ويسعى ترامب منذ توليه الحكم فى يناير 2017 إلى تحسين العلاقات مع روسيا عكس ما دأب عليه الجمهوريون، ودعا الشهر الماضى إلى إعادة روسيا إلى مجموعة الدول السبع، وكانت عضويتها علقت بعد ضمها لشبه جزيرة القرم.

ماذا يقول كل منهما عن الآخر؟

أثنى ترامب فى العديد من المناسبات على بوتين، ووصفه "بالقائد الفذ" عام 2016 وبأنه "أقوى من رئيسنا السابق" فى إشارة إلى باراك أوباما. كما وصفه العام الماضى بأنه "رجل شديد المراس".

وفى مارس الماضى، هنأ الرئيس بوتين على فوزه فى انتخابات مثيرة للجدل، على الرغم من تحذيرات مستشاريه. وكان بوتين أكثر تحفظا فى الحديث عن ترامب ولكن وصفه بأنه "شخص ذكي، وذو كفاءة".

ما هى القضايا المطروحة خلال القمة؟

الحد من انتشار الأسلحة ،الزعيمان يفتخران بقدرات بلديهما النووية. وقد وقع البلدان على اتفاق خفض حجم ترسانتهما النووية التى هى الاكبر فى العالم. ويسرى الاتفاق إلى 2021، وأى اتفاق على تمديده سيكون موقفا إيجابيا.

العقوبات الأمريكية : فرضت العقوبات على أشخاص وشركات بعد ضم شبه جزيرة القرم، ودعمها للانفصاليين فى أوكرانيا، دورها فى النزاع السوري، ومزاعم تدخلها فى انتخابات 2016. الكونغرس له صلاحية تخفيف العقوبات ولكن الروس سيرحبون بأى قرار بشأن عدم توسيعها قد يأخذه ترامب.

أوكرانيا: منحت الولايات المتحدة دعما عسكريا لأوكرانيا وسيكون بوتين سعيدا لو يختفى هذا الدعم. وسيكون ذلك اعترافا بضم شبه جزيرة القرم.

سوريا: تريد إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، أن تبتعد إيران والمليشيات التى تدعمها عن جنوب غربى سوريا القريبة من حدودها ويتوقع أن يطرح ترامب هذا الأمر، ولكن لا يعرف ما إذا كان بوتين سيعرض على ترامب تحديد نشاطات إيران فى سوريا.

لماذا يشعر حلفاء ترامب بالقلق؟

خلال مؤتمر الدول الأعضاء فى حلف الناتو وقع ترامب بيانا مشتركا يندد "بالاعتداء الروسي".

السؤول المطروح هو سيتناول مخاوف حلفاء الولايات المتحدة عندما يلتقى بوتين مباشرة، ولا يعرف الشركاء الأوروبيون ما الذى يريده ترامب من قمة هلسنكي.

انتقد ترامب الدول الأعضاء فى الناتو على نفقاتها العسكرية، وقال إن "ألمانيا أصبحت فى قبضة روسيا"، بسبب استيرادها للغاز وانتقد رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ما هو المتوقع من القمة؟

يصعب توقع ما يحدث لأن ترامب معروف بأسلوبه غير الاعتيادي، ولكن المستشارين الأمريكيين استبعدوا تغييرات كبيرة.

وسيجرى الرئيسان محادثات مغلقة لا يحضرها إلا المترجمون.

وقد يتفق الطرفان على إعادة العلاقات الدبلوماسية لسابق عهدها بعد عمليات الطرد التى أعقبت حادثة تسميم جاسوس روسى سابق فى بريطانيا.

وسيكون للقمة تأثير على العالم لكه لأن روسيا والولايات المتحدة كانتا دائما على طرفى نقيض فى نزاعات وقضايا دولية مثل سوريا وشبه جزيرة القرم وغيرها.

وصف بوتين العقوبات الغربية بأنها "مضرة للجميع".

وتعد الدول الأوروبية أكثر تأثرا لأنها تخشى تهديدات روسيا، ولكنها تعتمد على غاز موسكو.

ما هى مجالات التوتر بين روسيا والولايات المتحدة؟

تعود الخلافات إلى الحرب الباردة (1945-1989) والعداء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى سابقا.

لم يتحارب الطرفان مباشرة ولكن الخلافات بقيت حتى بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وتربع الولايات المتحدة على عرش القوة العالمية الأولى.

لا يخفى بوتين عزمه على استعادة قوة روسيا بعد سنوات من الإهانة ولو كلف الأمر التصادم مع الولايات المتحدة.