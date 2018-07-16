مكاتب تنسيق جامعة أسيوط لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة × 10 معلومات

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد مكاتب التنسيق الإلكترونية بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، وذلك فى المرحلة الأولى من التنسيق والمقرر لها أن تبدأ اليوم الاثنين 16 يوليو من الشهر الجارى.

"اليوم السابع" يستعرض عناوين مكاتب التنسيق الإلكترونى الثلاثة والخطوات المتبعة للتسجيل الطلاب رغباتهم.

1- مكتب التنسيق الرئيسى بكلية الآداب، والتى تقع خارج الحرم الجامعى بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

2- يحتوى مكتب تنسيق الإلكترونى بكلية الآداب على 20 جهاز حاسب آلى.

3- مكتب تنسيق الإلكترونى بالمدينة الجامعية قطاع "أ" بالقرب من جامعة أسيوط.

4- يحتوى مكتب تنسيق الإلكترونى بالمدينة الجامعية على 25 جهاز حاسب آلى.

5- مكتب التنسيق الثالث بمعمل الحاسب الآلى بكلية التربية بفرع الجامعة بالوادى الجديد.

6- يحتوى مكتب التنسيق بالوادى الجديد على 20 جهاز حاسب آلى.

7- جميع أجهزة الحاسب الآلى متصلين بشبكة المعلومات بجامعة أسيوط ومزودين بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة لخدمة الطلاب المتقدمين.

8- تتم خطوات تسجيل الطلاب من خلال استخدام الرقم القومى للطالب، ورقم الجلوس، والرقم السرى المدون على استمارة الثانوية العامة.

9- على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة به، والتى تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات.

10- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى.