مقتل 9 أشخاص فى غارات إسرائيلية على سوريا

(أ ف ب)

قتل 9 أشخاص فى القصف الذى استهدف موقعاً عسكرياً فى شمال سوريا ليل الأحد واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن بين القتلى ستة سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، مشيراً إلى أن القصف طال مركزاً لمقاتلين إيرانيين قرب مطار النيرب العسكرى فى ريف حلب الشرقي.

وكان الإعلام الرسمى السورى نقل ليل الأحد عن مصدر عسكرى أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت "أحد مواقعنا العسكرية واقتصرت الأضرار على الماديات".