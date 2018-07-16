مقتل 4 عمال إثر انهيار سقف منجم فحم فى جورجيا

رويترز

قالت وزارة الداخلية فى جورجيا إن أربعة عمال قتلوا وأصيب ستة آخرون، اليوم الاثنين، إثر انهيار سقف منجم للفحم فى غرب البلاد. وأضافت الوزارة فى بيان أن الحادث وقع فى منجم ميندلى بمدينة تكيبولى الواقعة على بعد 200 كيلومتر غربى العاصمة تفليس.

وتابعت أن الحادث وقع بسبب انفجار نجم عن الضغط الحراري وأن أربعة رجال نقلوا إلى أحد المستشفيات. وستغلق الحكومة المنجم لحين استكمال التحقيقات واستشارة خبراء دوليين بشأن أسباب الحادث.

وقالت الحكومة فى بيان "لا يمكن للدولة أن تسمح بتعريض حياة وصحة مواطنيها للخطر لذا قررنا إغلاق المنجم". وتدير شركة جورجية هذا المنجم.