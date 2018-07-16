مقتل 10 جنود من الجيش النيجيرى فى هجوم لبوكو حرام

أ ف ب

قتل عشرات الجنود فى هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية فى نهاية الاسبوع شمال شرق نيجيريا، كما أعلنت الإثنين مصادر أمنية.

فقد اجتاح المتمردون مساء السبت قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندى فى ولاية يوبى، القريبة من حدود النيجر، غداة هجوم آخر استهدف جنودا فى ولاية بورنو المجاورة.

ولم تصدر السلطات أى حصيلة رسمية بعد الهجوم السبت، لكن مصدرا عسكريا أكد لوكالة فرانس برس، طالبا التكتم على هويته، "حتى الأن، خسرنا 31 جنديا منهم 3 ضباط".

وأضاف هذا المصدر أن "اثنين من عناصر الميليشيات (الذين يقاتلون بوكو حرام مع الجيش) قد لقيا مصرعهما أيضا فى الهجوم"، موضحا أن 24 جنديا جريحا قد نقلوا إلى المستشفى للمعالجة.

وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول فى الميليشيا المدنية بمايدوجورى، عاصمة بورنو، "ليس لدى العدد الدقيق (للجنود) القتلى". وأضاف "لكن امس (الأحد)، نقلت جثث الضحايا فى ثلاث شاحنات الى ثكنة مايملارى العسكرية فى مايدوغوري. هذا يعنى أن الحصيلة كبيرة".

وأضاف هذا المصدر أن مقاتلى بوكو حرام دخلوا القاعدة وهم يرتدون البزات العسكرية ويقودون آليات بألوان الجيش النيجيرى.

واوضح ان "الجنود ظنوهم زملاء من مدينة جوبيو (القريبة) وفتحوا ابواب القاعدة".

ونسب عناصر ميليشيات الهجوم الى فصيل ابو مصعب البرناوى، التابع لتنظيم داعش الذى يستهدف خصوصا القوات النيجيرية.