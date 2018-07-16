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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:47 م
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معاينة النيابة فى انفجار أنبوبة بعقار بمصر القديمة: محتويات شقتين تفحمت

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:44 م
معاينة النيابة فى انفجار أنبوبة بعقار بمصر القديمة: محتويات شقتين تفحمت حريق شقة سكنية - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أسفرت معاينة نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، فى واقعة انفجار اسطوانات الغاز داخل احد العقارات بمنطقة زهراء مصر القديمة، عن إصابة 3 أطفال بحروق من الدرجة الثانية، وتدمير محتويات شقتين بالدور الخامس السادس.

 

كما تبين من المعاينة الأولية التى اجرتها النيابة أن الانفجار نتج عن تسريب غازى بمواسير الغاز بالشقة الكائنة بالدور الخامس مما اسفر عن وقوع الانفجار، بالدورين الخامس والسادس، وتبين حدوث تلفيات بباقى العقار حتى الدور الحادى عشر، تمثلت فى سقوط ابواب الشقق بالكامل، وتصدعات ببعض الجدران، وتلفيات بمحتويات بعض الشقق، كما نتج عن الحريق سقوط جزئى لبلكونة بالدور الحادى عشر.

 

ومن المقرر أن تستكمل النيابة معاينة باقى العقار بمعاونة رجال البحث الجنائى لحصر التلفيات ومعرفة ملابسات الحادث.

 

وبالاستعلام عن حالة المصابين تبين إصابة 3 أطفال اشقاء مقيمين بالشقة محل الواقعة طفلة وشقيقيها تتراوح اعمارهم ما بين الرابعة والثانية عشر، وتبين انهم بحالات ضيق تنفس وحروق بنسبة 80 %، وتم احتجازهم بالعناية المركزه بالقصر العينى ومستشفى الزيتون.

 

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الحنائية لكشف ملابسات الحادث، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتهم حول الواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة مصر القديمة، بشارع النجار، وعلى الفور أمر اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل شق بالطابق الخامس من عقار مكون من 11 طابقا ونجحت القوات فى محاصرة النيران قبل امتداداها لباقى أجزاء العقار والعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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