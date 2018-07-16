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مصطفى مدبولى: تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه دمياط الجديدة

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:28 ص
مصطفى مدبولى: تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه دمياط الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حالياً التشغيل التجريبي لتوسعات محطة المياه (مرحلة ثانية) بمدينة دمياط الجديدة، بطاقة 86 ألف م3/ي، والخط الناقل قطر ١٠٠٠ مم، لتصبح إجمالي طاقة المحطة المغذية للمدينة بإجمالي 172 ألف م3/ي، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعمال الإحلال والتجديد لـ5 محطات رفع للصرف الصحي، وجار الانتهاء من 9 محطات رفع أخرى.

وأضاف المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بلغت نسبة تنفيذ ١٠٥٦ وحدة سكنية (٤٤ عمارة )، بأحد المشروعات السكنية الفاخرة، أكثر من 60 %، على الرغم من أنه لم يتم بعد طرحها للمواطنين للحجز، ويتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمجاورة ٣٣ بالحي السادس، بالمدينة، موضحاً أن جهاز المدينة استلم ٢٦١٦ وحدة (١٠٩ عمارات)، بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالموقع رقم 1، كمبوند متكامل شاملاً السور والخدمات (مسجد + سوق تجارية)، وتنسيق الموقع، وتم تسليم ١٣٠٠ وحدة للفائزين بها حتى الآن، ويجرى تسليم باقي الوحدات.

وقال: جار تنفيذ ٤٨٢٤ وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة شرق الحي المتميز وغرب الحي الخامس والجامعة وجنوب الحيين الأول والرابع، وبلغت نسبة التنفيذ ٦٢ %، ووصلت في بعض المواقع إلى ٩٠ %، وتم الانتهاء من تنفيذ السوق التجارية غرب الحي الخامس لخدمة المشروع، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بمشروعات رفع كفاءة وتطوير محاور الطرق بالمدينة بلغت ٧٥ %.​


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