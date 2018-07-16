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مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى هونج كونج.. و25% تخفيض على أول رحلة

الإثنين، 16 يوليه 2018 10:38 ص
مصر للطيران تسير خطا جديدا إلى هونج كونج.. و25% تخفيض على أول رحلة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى
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صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستبدأ فى تسيير رحلاتها الجديدة إلى مدينة هونج كونج الصينية 17 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الشركة الوطنية تسعى دائما لفتح أسواق جديدة، فى أهم المدن العالمية، خاصة وأن وجهات الشرق الأقصى تعد أسواقا واعدة في مجال حركة الطيران والنقل الجوي، يأتي ذلك في إطار حرص مصرللطيران على الوصول إلى نقاط جديدة في شبكة خطوطها الجوية داخل قارة اسيا وتلبيةً لرغبات عملائها.
 
من جانبه، أوضح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة ستسير رحلتين أسبوعيا إلى هونج كونج عبر بانكوك يومى الإثنين والجمعة فى تمام الساعة 23:10، وذلك على متن  أحدث طائراتها الايرباص 330/300 . 
 
هذا وتقدم مصر للطيران لعملائها تخفيض 25٪ على تذاكر أول رحلة سفر من القاهرة وجميع نقاط شبكة مصر للطيران إلى هونج كونج، على جميع درجات الحجز ويمكن شراء التذاكر من الآن وحتى تاريخ الرحلة.
 
 

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