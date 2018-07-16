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مسجل خطر يستعين بنجليه لسرقة 82 ألف جنيه من موظف بمدينة نصر

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:28 م
مسجل خطر يستعين بنجليه لسرقة 82 ألف جنيه من موظف بمدينة نصر الأموال المسروقة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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استعان مسجل خطر بنجليه للاستيلاء على 82 ألف جنيه، أموال موظف بالمعاش حيث قاموا بتتبعه فور سحب الأموال من البنك وتمكنوا من سرقتها من داخل سيارته.

 

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من السيد.ع.ا. 62 سنة بالمعاش، يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 82 ألف جنيه من بنك بالتجمع الخامس وعودته لمسكنه وتركه السيارة ملكه رقم ف ب ص 462، وعقب عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفى الأيسر للسيارة وسرقة المبلغ المالى فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 37969 لسنة 2018م جنح القسم.

 

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحمل رقم أ س ن 186 مقيدة باسم مبروك.ص.ع. 48 سنة مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 12835 فئة " ج " الساحل والسابق اتهامه فى 13 قضية أخرهم 4294 لسنة 2015م الفيوم " مخدرات " وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

 

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع" بالاشتراك مع كلا من نجليه هشام 24 سنة عاطل والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 11509 لسنة 2011م العمرانية / جيزة " سرقة متجر "، وصلاح 22 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 11504 لسنة 2017م سيدى جابر / أسكندرية " سرقة ".

 

وتم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط مبلغ 3600 جنيه من متحصلات الواقعة وأقروا أن جملة ما تم الاستيلاء عليه هو مبلغ 13 ألف جنية فقط، وإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، واستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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