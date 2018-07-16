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مستشار وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لـ1024قرية بواقع 28% من السكان

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:27 م
مستشار وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لـ1024قرية بواقع 28% من السكان لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، إن هناك 1024 قرية تم توصيل الصرف الصحى لها على مستوى الجمهورية، بواقع تغطية 28% من إجمالى سكان قرى مصر، وإن الخطة الموضوعة تهدف للانتهاء من 60% من توصيل الصرف الصحى لجميع القرى.
 
ومن جانبه، قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إنه لا يوجد قرية على مستوى الجمهورية بها صرف صحى بنسبة 100%، ولهذا لابد من وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد حياة المواطنين بسبب انتشار أمراض الفشل الكلوى وفيروس سى.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة 6 طلبات إحاطة بشأن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب على صعيد عدد من قرى الجمهورية ومعاناة المواطنين فى الحصول على كوب مياه نظيف.

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