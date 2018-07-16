مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

كتبت آمال رسلان

كشف هشام علي، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن نسبة الإشغال فى فنادق شرم الشيخ خلال الموسم الصيفى وعيد الأضحى مبشرة جدا، موضحا أن النسبة فاقت الـ50% منذ بداية الموسم ومازالت مستمرة على هذا الارتفاع.

وأكد علي فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن فنادق شرم الشيخ لم تشهد هذه النسبة فى الإشغال منذ العام 2015، وأن الميزة هذا العام هو ثبات النسبة منذ بداية الموسم ومتوقع أن تستمر حتى نهايته، معتبرا أن العام الحالى شهد رواجا سياحيا كبيرا على خلاف الأعوام السابقة.

وأوضح رئيس مسثمرى جنوب سيناء، أن السياحة هى قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، وأن الاحتياطى النقدى لمصر فى السابق كان من عائد السياحة، وبالتالى أى تطور فى مستقبل البلاد لن يتم بدون رواج السياحة التى بدأت بالفعل تتعافى وتعود.